修正-非洲情势：法国派出部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(修改第一段措辞以明确文意)
路透巴黎7月25日 - 法国周五表示，已派出一支部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场。此前，已在马里接近与布基纳法索交界地区发现了这架载有110名乘客和六名机组人员飞机的残骸。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室发表声明称，已找到飞机坠毁地点，不过飞机解体，机上有51名法国人。
“政府已派出一支部队保护坠毁现场，并收集初步信息，”办公室还称。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。