阿尔及利亚Sonatrach向中国订购LPG船只 合同额4千万美元

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透阿尔及尔5月16日 - 根据路透所见文件，两家中国公司获得阿尔及利亚国有能源企业Sonatrach旗下Hyproc Shipping Company的4,000万美元购船合同，中方将向Hyproc Shipping交付一艘液化石油气(LPG)运输船，并附有向其提供第二艘船的选项。
文件显示，此次Hyproc Shipping选择的江南造船(集团)有限责任公司和中国船舶工业贸易公司，购买的是一艘载运量为11,000-13,000立方米船只。
文件称，韩国Hyundai Mipo Dockyard也曾发出意向，但已被阿方拒绝。
为了满足欧盟日益增长的燃气需求，阿尔及利亚正在提高运输能力。
这个北非国家已有八艘液化天然气(LNG)运输船和六艘LPG运输船，还有两艘船用于运输沥青。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。