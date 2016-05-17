阿尔及利亚Sonatrach向中国订购LPG船只 合同额4千万美元

路透阿尔及尔5月16日 - 根据路透所见文件，两家中国公司获得阿尔及利亚国有能源企业Sonatrach旗下Hyproc Shipping Company的4,000万美元购船合同，中方将向Hyproc Shipping交付一艘液化石油气(LPG)运输船，并附有向其提供第二艘船的选项。

文件显示，此次Hyproc Shipping选择的江南造船(集团)有限责任公司和中国船舶工业贸易公司，购买的是一艘载运量为11,000-13,000立方米船只。

文件称，韩国Hyundai Mipo Dockyard也曾发出意向，但已被阿方拒绝。

为了满足欧盟日益增长的燃气需求，阿尔及利亚正在提高运输能力。

这个北非国家已有八艘液化天然气(LNG)运输船和六艘LPG运输船，还有两艘船用于运输沥青。(完)