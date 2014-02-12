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时事要闻 | 2014年 2月 12日 星期三 10:23 BJT

阿尔及利亚军机坠毁 77人遇难

路透阿尔及尔2月11日 -阿尔及利亚国防部称，该国一架军用运输机周二坠毁，共77人身亡，死亡人数少于之前当地媒体报道的103人。这架飞机搭载的是军人及家属。

国防部声明中称，恶劣天气可能是造成此次空难的原因。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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