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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 12:30 BJT

阿尔及利亚军机坠毁，77人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿尔及尔2月11日 - 阿尔及利亚国防部称，该国一架军用运输机周二坠毁，共77人身亡，死亡人数少于当地媒体此前报导的103人。这架飞机搭载的是军人及家属。

国防部声明中称，恶劣天气可能是造成此次空难的原因。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛
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