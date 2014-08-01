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时事要闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:40 BJT

阿尔及利亚首都附近发生5.5级地震--USGS

路透新加坡8月1日 - 美国地质调查局（USGS）周五表示，阿尔及利亚首都阿尔及尔东南部9英里（14公里）处发生5.5级地震。

震源相对较浅，深度为6.2英里。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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