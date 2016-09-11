阿尔及利亚能源部长称产油国就稳定油市必要性达成一致--APS

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿尔及尔9月10日 - 阿尔及利亚国家新闻机构APS周六报导，该国能源部长Noureddine Bouterfa已表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国就稳定油市以支撑油价的必要性达成一致。
Bouterfa周五晚些时候在巴黎与沙特能源部长法力赫及OPEC秘书长巴尔金都会谈后，发表了上述言论。
Bouterfa本周曾出访卡塔尔、伊朗和俄罗斯，希望推动油价稳定在50-60美元之间，并称他“相信”9月26-28日在阿尔及尔召开的OPEC会议会取得成果。
Bouterfa称，阿尔及利亚将在会上提出一项稳定油价的建议。“我们与其他产油国的讨论显示，对于稳定市场的必要性立场一致。这已经是正面迹象，”Bouterfa表示。
“我们在与其他成员国及OPEC秘书长进行沟通，这是达成一致意见的一部分工作，我对此持乐观态度。”
“沙特、卡塔尔、伊朗、委内瑞拉、科威特、以及一些非OPEC成员国，尤其是俄罗斯，均表示支持。”
Barkindo告诉APS，OPEC并不寻求明确的油价区间，而是希望市场实现“可持续的稳定”。
在周五会谈后被问及OPEC希望达到的合理油价目标时，他表示，“这不是我们目前寻求的目标。”
除了本月晚些时的OPEC会议外，阿尔及利亚还将主办国际能源论坛活动。Bouterfa表示，他在巴黎与法力赫及巴尔金都讨论了这两次会议。
过去两年，油价腰斩，重创阿尔及利亚等产油国。
五个月前，冻产协议的协商失败，因沙特坚持要求伊朗参加该协议。
伊朗表示其支持稳定市场的任何举措，但未说明在该国产量达到2012年西方实施制裁前每日400万桶的水平之前，是否会参加全球性的协议。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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