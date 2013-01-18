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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:07 BJT

阿尔及利亚突袭行动致30人质丧生

阿尔及利亚安全部门消息人士称，阿尔及利亚军队周四对沙漠中一处油气设施实施突袭，意图解救数百名西方和本国人质，结果30名人质和至少11名伊斯兰武装分子在交火中丧生。阿尔及利亚在实施突袭前并未知会西方政府。路透
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