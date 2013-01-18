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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:01 BJT

共同社：安倍取消部分出访行程 应对人质危机

共同社周五引述日本官员的话称，首相安倍晋三已取消东南亚访问部分行程，以便应对阿尔及利亚人质危机。日本工程企业JGC当日稍早称，已联系上了在阿尔及利亚的三名日本工人，但还有14名日本人下落不明。图片摄于JGC就人质事件举行的新闻发布会。路透
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