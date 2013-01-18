安倍取消部分东南亚行程应对人质危机(更新版)

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，因发生阿尔及利亚人质危机，首相安倍晋三取消了东南亚访问部分行程，并考虑提早返回国内。
阿尔及利亚军队突袭处于沙漠中的一处油气设施，试图解救包括日本人在内数百名人质，但却造成30名人质在交火中死亡，军方击毙至少11名伊斯兰武装分子。
“阿尔及利亚军队的行动让人遗憾，”菅义伟说道，并补充说日本提前并不知道这次行动。
菅义伟称，日本工程企业JGC(1963.T)的三名日本工人经证实已经安全，但还有14名日本人下落不明。
菅义伟在政府召开危机应急小组会议后称，首相已取消与印尼日本侨民的午餐会，以便致力于应对阿尔及利亚人质危机。
“他考虑结束（与印尼总理）的峰会后就立即回国，”菅义伟说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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