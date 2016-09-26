阿尔及利亚称OPEC会议上一切选项皆有可能

路透阿尔及尔9月25日 - 阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa周日表示，在产油国已同意有必要稳定市场的情况下，对石油输出国组织(OPEC)而言，关于减产或冻产的所有选项都是有可能的。

OPEC成员国9月26-28日将在阿尔及利亚国际能源论坛期间举行场边会议，讨论限产协议的问题。

“在这次会议上，我们不会空手而出，”Bouterfa在阿尔及尔对记者称。

Bouterfa重申，阿尔及尔的非正式集会可能变成一场正式的OPEC会议。OPEC预定在11月底召开下次的正式会议。

在阿尔及尔会议之前，沙特阿拉伯和伊朗已释出愿意与俄罗斯合作的修好讯息。

俄罗斯新闻通讯社RIA周日援引能源部长诺瓦克(Alexander Novak)的话报导称，对俄罗斯来说，达成稳定全球油价的协议，包括可能的冻产协议，不是关键的。

“对我们来说，原则上，这不是关键的，但我们相信市场重新平衡的过程可能会提升。这对大都都有好处，”RIA援引诺瓦克的话称。(完)