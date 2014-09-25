一名法国游客被阿尔及利亚武装分子斩首

路透阿尔及尔9月24日（记者 Patrick Markey） - 阿尔及利亚武装分子将一名法国游客斩首，称此举是回应法国打击伊拉克境内“伊斯兰国”武装的行动。这名法国游客名叫Herve Gourdel，周日被武装分子绑架。

武装分子周三发布的视频显示，55岁的Gourdel双膝跪地，双手被绑在身后，四名蒙面武装分子用阿拉伯语宣读了痛批法国干预行为的声明。

视频还显示，这些武装分子随后将Gourdel推在一边摁住，但没有显示斩首画面，稍后一名武装分子将Gourdel的头颅举在了镜头前。

“这就是阿尔及利亚的哈里发士兵(Caliphate Soldiers)决定通过处决此人，来惩罚法国并捍卫我们深爱的‘伊斯兰国’的原因，”一名武装分子在声明中称。

法国总统奥朗德证实了此事，并誓言法国打击“伊斯兰国”的军事行动会继续。

“我们的同胞被恐怖组织以一种懦弱的方式残忍杀害，Herve Gourdel被杀害就因为他是法国人，”奥朗德在联合国称，此事显然让他震惊。“我已下定决心，这种挑衅只能让我更加坚定。法国会继续打击世界各地的恐怖分子，会继续打击‘伊斯兰国’。”

“哈里发士兵”武装组织原隶属于基地组织、与“伊斯兰国”武装有关系，周一发布视频声称对相关绑架事件负责，视频中Gourdel确认被绑者是其本人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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