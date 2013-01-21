版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 11:03 BJT

阿尔及利亚劫持事件死亡人数升至80人

安全部门消息人士称，阿尔及利亚军队周日在撒哈拉沙漠深处的一处天然气设施内发现25具人质尸体，人质劫持事件中已至少有80名武装分子和人质死亡。失踪及确认死亡者中约有30名外国人，分别来自美国、英国、法国、日本、挪威和罗马尼亚。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐