阿尔及利亚总理称38名人质丧生

阿尔及利亚周一表示，在气田人质劫持事件中已证实至少38名工人死亡，其中除一人外均为外籍员工，并称参与劫持人质的伊斯兰武装分子受一名加拿大公民领导。阿尔及利亚总理塞拉勒(Abdelmalek Sellal)表示，这名加拿大男子是被击毙的29名袭击者中的一员。另有三人被捕。路透