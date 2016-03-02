阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽商投资财新--彭博

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透3月2日 - 据彭博周二援引知情人士的消息报导，中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)(BABA.N)旗下的金融子公司蚂蚁金服正在洽商投资财经新闻服务商财新传媒。
彭博报导，胡舒立创建的财新一直在与蚂蚁金服商讨出售股权事宜。蚂蚁金服运营支付宝和支付宝钱包。
彭博报导，目前尚未签订任何协议。
阿里巴巴一直在扩张其媒体和内容业务组合。去年12月该公司同意斥资2.66亿美元，购买总部位于香港的南华早报，以及南华早报集团旗下的其他媒体资产。
蚂蚁金服拒绝置评，记者未能立即联系到财新置评。(完)
(编译 王颖；审校 李爽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)