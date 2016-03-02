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中国财经 | 2016年 3月 2日 星期三 15:02 BJT

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽商投资财新--彭博

路透3月2日 - 据彭博周二援引知情人士的消息报导，中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)(BABA.N)旗下的金融子公司蚂蚁金服正在洽商投资财经新闻服务商财新传媒。

彭博报导，胡舒立创建的财新一直在与蚂蚁金服商讨出售股权事宜。蚂蚁金服运营支付宝和支付宝钱包。

彭博报导，目前尚未签订任何协议。

阿里巴巴一直在扩张其媒体和内容业务组合。去年12月该公司同意斥资2.66亿美元，购买总部位于香港的南华早报，以及南华早报集团旗下的其他媒体资产。

蚂蚁金服拒绝置评，记者未能立即联系到财新置评。(完)

(编译 王颖；审校 李爽)

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