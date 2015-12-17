城市传媒与蚂蚁金服牵手合作 致力推进青岛市级政务民生服务

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月17日 - 中国城市传媒(600229.SS)周四公告称，其与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司近日签署战略合作框架协议，双方将围绕拓展青岛市级政务民生服务、以及就文化、教育、旅游、交通、医疗、体育、养老、家政、物流、社区电商等垂直业务等方面开展紧密合作。
公告指出，该框架协议协双方合法签署之日起生效，合作期限为一年。
城市传媒称，与蚂蚁金服的协同合作，将有助于加快公司在新媒体开发、移动支付体系建设、数字文化社区建设等方面业务的拓展，有助于公司充分发挥行业优势、区域优势，结合移动互联网等新型技术工具，推动公司的转型发展，进一步提升公司的竞争力。
蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，正式成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。
此外，双方还将在街道和社区民生服务、宣传推广、支付宝支付合作等领域展开合作。
城市传媒周三收报18.68元，最近一个月下跌3.46%。（完）
(发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。