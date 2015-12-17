城市传媒与蚂蚁金服牵手合作 致力推进青岛市级政务民生服务

路透上海12月17日 - 中国城市传媒(600229.SS)周四公告称，其与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司近日签署战略合作框架协议，双方将围绕拓展青岛市级政务民生服务、以及就文化、教育、旅游、交通、医疗、体育、养老、家政、物流、社区电商等垂直业务等方面开展紧密合作。

公告指出，该框架协议协双方合法签署之日起生效，合作期限为一年。

城市传媒称，与蚂蚁金服的协同合作，将有助于加快公司在新媒体开发、移动支付体系建设、数字文化社区建设等方面业务的拓展，有助于公司充分发挥行业优势、区域优势，结合移动互联网等新型技术工具，推动公司的转型发展，进一步提升公司的竞争力。

蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，正式成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。

此外，双方还将在街道和社区民生服务、宣传推广、支付宝支付合作等领域展开合作。

城市传媒周三收报18.68元，最近一个月下跌3.46%。（完）