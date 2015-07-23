阿里巴巴旗下阿里云三年内合作伙伴增至两千家--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月23日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里云周三集中发布了11款新产品、50多个行业解决方案。这些解决方案由200余家大型合作伙伴提供，未来三年阿里云的全球合作伙伴将扩大至2,000家。这意味着更多软件公司将搭上阿里巴巴“战车”。
据中国证券报周四报导，阿里云总裁胡晓明表示，全球已经步入DT（数据处理技术）时代，未来的一切都离不开计算和数据。预计未来3-5年云计算的数据量将是现在的20-30倍，将影响工业、农业、交通、生物、医药、教育、娱乐甚至社会服务等众多领域。 在云计算、大数据领域，阿里云并不打算单打独斗，而是更广泛地寻求联盟。目前，阿里云在云计算基础设施领域覆盖了从域名、备案、解析、计算、网络、存储、数据库、安全、海量数据分析到互联网中间件等一站式服务。但其行业解决方案，则是通过与众多国内外厂家合作，尤其是掌握众多行业、大型企业等解决方案的软件商，将成为阿里云合作的重点。
“我们聚焦于基础设施，提供公共云、专有云、混合云。合作伙伴向客户提供行业应用、行业解决方案、IT服务、硬件等服务。”阿里云业务总经理刘松表示。
A股上市公司中，已经披露与阿里巴巴有合作关系的公司有浪潮信息(000977.SZ)、天玑科技(300245.SZ)、东软集团(600718.SS)等。
据阿里云方面介绍，2014年全球云计算市场规模约为566亿美元。美国市场研究公司IDC预计，这一数字将在2018年增长到1,270亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。