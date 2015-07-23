阿里巴巴旗下阿里云三年内合作伙伴增至两千家--报载

据中国证券报周四报导，阿里云总裁胡晓明表示，全球已经步入DT（数据处理技术）时代，未来的一切都离不开计算和数据。预计未来3-5年云计算的数据量将是现在的20-30倍，将影响工业、农业、交通、生物、医药、教育、娱乐甚至社会服务等众多领域。 在云计算、大数据领域，阿里云并不打算单打独斗，而是更广泛地寻求联盟。目前，阿里云在云计算基础设施领域覆盖了从域名、备案、解析、计算、网络、存储、数据库、安全、海量数据分析到互联网中间件等一站式服务。但其行业解决方案，则是通过与众多国内外厂家合作，尤其是掌握众多行业、大型企业等解决方案的软件商，将成为阿里云合作的重点。