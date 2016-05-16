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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 11:27 BJT

阿里影业在线出票平台获得蚂蚁金服及新浪等17亿元A轮融资

路透香港5月16日 - 阿里巴巴影业集团有限公司(1060.HK)称，旗下在线出票平台获得鼎晖投资、蚂蚁金服以及新浪网(SINA.O)等投资者总共17亿元人民币的A轮融资。

据阿里影业周日晚间在联交所的声明称，此轮融资后，该线上电影售票平台（O2O平台）的估值将达137亿元，而A轮投资者总体将持有该平台约12.4%股权。

其他A轮融资投资者包括和和影业、博纳影业、华策影视(300133.SZ)等于中国境内从事电影娱乐业务的公司。

“此次交易的融资所得款项将用于支持O2O平台的业务发展和进一步增强其在其竞争激烈、快速发展的业务板块的市场地位。”该公司称。

阿里影业周一盘初曾涨逾2%。香港时间10:59，该股升0.56%，报1.79港元；大市恒生指数.HSI则升1.22%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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