蚂蚁金服沿中国游客路线拓国际市场 最新落子新加坡和日本

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月29日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服的国际化步伐正在加速，蚂蚁金服旗下支付宝周二宣布分别涉足日本和新加坡市场。按其规划，五年内支付宝将在最受中国出境游客欢迎的主流国家和地区覆盖100万个境外商户，并服务1亿出境消费的旅客。
蚂蚁金服与日本商业巨头Recruit(6098.T)周二联合宣布，支付宝正式打入日本市场并接入Recruit旗下拥有17.6万家商户的智能POS网络。未来中国游客在日本商户消费时，与在中国时一样用手机上的支付宝扫一扫就能轻松完成支付。
据公司新闻稿，蚂蚁金服还将与新加坡环球影城合作开发智能乐园，蚂蚁金服将负责移动智能技术的实施，提供人脸识别、移动支付等技术方案。作为合作第一步，双方将率先向游客提供支付宝购票、O2O（线上线下）消费、智能地图避开排队等候等服务。目前，新加坡环球影城已全面接入支付宝。
目前，在海外接入支付宝的线下商户已超过3万家。8月，支付宝与莎莎(0178.HK)达成战略合作，在香港100家莎莎门店全线支付支付宝支付，稍后，其又宣布，到明年底万豪酒店集团(MAR.O)旗下4,300多家酒店都将接受支付宝支付。
新闻稿称，在即将到来的黄金周，支付宝马上将启动位于韩国首尔明洞商圈、新加坡和香港的大型活动，届时三地将有近万家商户对支付宝用户推出特别优惠。
阿里巴巴与蚂蚁金服周二还宣布，双方将战略入股印度最大的移动支付平台Paytm。
蚂蚁金服是阿里巴巴拆分出的独立金融集团，旗下业务包括支付宝、蚂蚁小贷、网商银行、芝麻信用等各种金融业态。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。