阿里巴巴以约10亿美元收购Lazada控股股份

路透4月12日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股(BABA.N)周二表示，同意以大约10亿美元收购在线零售商Lazada的控股股权，以将其平台扩张至东南亚。

阿里巴巴将投资约5亿美元购入Lazada新发行的股份，并从Lazada的现有股东手中收购股权，总计投资约10亿美元。

Lazada目前的业务分布在新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国和越南。

在另一份声明中，英国最大的超市运营商乐购(Tesco)宣布，已同意将Lazada约8.6%股权作价1.29亿美元售予阿里巴巴。(完)