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中国财经 | 2015年 12月 17日 星期四 10:47 BJT

阿里巴巴称并未洽谈收购香港明报

路透上海12月17日 - 阿里巴巴(BABA.N)发言人Rico Ngai周四对路透称，该公司并未洽谈收购香港明报。

澳洲金融评论报周四稍早引述消息人士称，阿里巴巴在洽谈收购香港明报。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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