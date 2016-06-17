金螳螂与阿里体育合组投资管理公司 设立百亿体育基金

路透上海6月17日 - 中国苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(002081.SZ)周五早间公告称，拟与阿里体育（上海）公司合资成立一家投资管理公司，并发起设立体育产业基金，投资于全国体育场馆及体育相关产业，基金最终规模将达100亿元人民币。

阿里体育股东包括杭州阿里创业投资公司、上海云锋新创股权投资中心等，为阿里巴巴(BABA.N)旗下公司。公告显示，在合资管理公司中，阿里体育占56%股权，金螳螂子公司合计持有44%股权。

公告指出，双方逐步发起设立的体育产业基金，以体育场馆为载体和立足点，为城市提供“城市体育发展整体解决方案”，包括顶层设计合作、体育大数据云平台合作、无形资产开发合作、智慧场馆运营合作、商业规划及运营合作等。

合资公司的体育基金将部分投入智能场馆改造升级及周边体育文化设施的建设改造。“城市体育发展整体解决方案”计划先期投资国内20个城市，未来投资100座城市的数万家场馆，这将为金螳螂带来大量的装饰业务机会。

另外，体育基金投资的场馆智能性将通过虚拟现实、基于“增大化现实”技术等智能技术的运用、无线网络全覆盖等大大增强，将智慧场馆同消费者物物相连。这将使金螳螂增加贴近C端消费者的途径和流量变现的能力，从而完善其在人居空间综合服务平台的板块布局。

去年9月，阿里巴巴成立阿里体育集团，旨在以数字经济思维创新发展体育产业链。本月初阿里体育集团发布“天”战略，天字的两横，分别代表“互联网+”和场馆，场馆是承担体育运动线下业务的基本载体。 金螳螂周五早盘报9.96元，涨1.01%。（完）