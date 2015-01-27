阿里巴巴影业发布业绩预警 获影星赵薇入股

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港1月27日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)旗下阿里巴巴影业(1060.HK)预警去年全年将录得高至6亿港元净亏损，同时公司新主要股东--中国著名女影星赵薇曝光，该公司周二开盘股价涨近一成。
阿里巴巴影业昨晚发出盈警，指相对2013年度录得2.35亿港元（经重列）净利相比，2014年度将录得最多6亿港元亏损。
公司解释，亏损主要由于期内收入大幅下降、计提减值准备及认股权证公允值变动共计约3.93亿港元、出售子公司的收益下，及出售艺术品的收益下降。
阿里巴巴影业表示，去年收入大幅下降，主要因为公司推迟发行若干原定于2014年发行的电视连续剧； 取消/推迟若干原定于2014年制作/发行的电影；及杂志行业不景气及营运团队人员变更等，综合影响杂志广告及发行收入下降。
不过阿里巴巴影业的股价未受盈警拖累，周二高开9.55%至1.72港元。据香港联交所资料显示，赵薇及其丈夫黄有龙于去年底在场外按每股平均价1.6港元在场内购入逾19.3亿股阿里巴巴影业股份，相当于公司已发行股本9.18%，成为公司第二大股东。
以现价计，赵薇夫妇所持阿里巴巴影业股份账面赚逾2.3亿港元。
阿里巴巴集团去年初以62.44亿港元认购文化中国扩大后已发行股本的60%，并改名为阿里巴巴影业。中国知名武打演员李连杰为公司的非执行董事。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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