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中国财经 | 2015年 10月 16日 星期五 17:51 BJT

阿里巴巴要收购优酷土豆全部剩余流通股

路透10月16日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)周五表示，已发出收购报价，拟收购除该公司已持有之外，中国视频流媒体公司优酷土豆YOKU.N剩余的全部流通股。

阿里巴巴说，其全现金收购价为每股美国存托股份(ADS) 26.60美元，较优酷土豆周四收盘价溢价约30%。

阿里巴巴称，该公司目前持有优酷土豆18.3%的股权。(完)

(编译 汪红英; 审校 李春喜)

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