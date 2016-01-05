阿里巴巴旗下蚂蚁金服称拟IPO前再度向投资者融资

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的金融分支--蚂蚁金融服务集团周一表示，正寻求在首次公开招股(IPO)之前从投资者那里筹资。这将是该公司在不到六个月内第二次向投资者融资以支持自身成长。
蚂蚁金服在7月刚刚完成首轮大规模私募融资，而据彭博报导，第二轮融资可能至少达到15亿美元。此前国家媒体报导称，首轮融资规模最高为40亿美元，对该公司的估值约为450亿美元。
“我们可以证实，蚂蚁金融服务集团已经启动B轮融资，但我们不就市场猜测置评，”该公司发言人Miranda Shek表示，并拒绝透露融资规模。
她并表示，蚂蚁金服的IPO没有时间表。
随着中国消费者越来越多地使用网上银行、并进行网上支付与投资，目前已有数家中国金融科技企业在IPO前进行融资，以支持业务扩张。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)