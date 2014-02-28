阿里巴巴与海南合建首个智慧城市

路透上海2月28日 -据新华网周四稍晚报导，中国海南国际旅游岛先行试验区管理委员会与国内最大电子商务企业--阿里巴巴集团签署了战略合作协议，合作内容之一就是在试验区合作建设中国首个基于云计算和大数据的数字互联网城市--智慧互联网港湾，规划总投资50亿元人民币。

阿里巴巴集团公关部总监颜乔表示，海南的智慧城市建设是阿里巴巴在全国甚至是全球智慧城市建设的起点，未来借用云计算和大数据的智慧城市建设会逐步推行。

他指出，云计算大数据是未来商业的基础设施，新经济不仅仅是虚拟经济，必须和线下实体经济结合，才能爆发新经济的力量。线下有很多传统的制造企业，传统的生产线，而运用网上的大数据，决定生产销售更加高效是未来商业的模式。

“阿里巴巴希望参与到海南的建设中来，希望百姓生活方方面面都接入到移动互联网接入到云计算，只要拿个手机到海南来，吃行住娱乐通过手机完全和现实行为联系起来。”他说。

阿里巴巴还将在海南打造阿里文化创意集聚区、中国知名企业家冬季工作室、建设淘宝大学海南分院。据颜乔介绍，合作中的几个项目会同时推进，目前还没有具体时间表，至于合作双方在50亿元投资中的出资比例则无法透露。

阿里巴巴集团近年来积极推进O2O（线上至线下）战略，将互联网与实体经济更紧密的连接起来。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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