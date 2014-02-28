阿里巴巴与海南合建首个智慧城市

人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。
路透上海2月28日 -据新华网周四稍晚报导，中国海南国际旅游岛先行试验区管理委员会与国内最大电子商务企业--阿里巴巴集团签署了战略合作协议，合作内容之一就是在试验区合作建设中国首个基于云计算和大数据的数字互联网城市--智慧互联网港湾，规划总投资50亿元人民币。
阿里巴巴集团公关部总监颜乔表示，海南的智慧城市建设是阿里巴巴在全国甚至是全球智慧城市建设的起点，未来借用云计算和大数据的智慧城市建设会逐步推行。
他指出，云计算大数据是未来商业的基础设施，新经济不仅仅是虚拟经济，必须和线下实体经济结合，才能爆发新经济的力量。线下有很多传统的制造企业，传统的生产线，而运用网上的大数据，决定生产销售更加高效是未来商业的模式。
“阿里巴巴希望参与到海南的建设中来，希望百姓生活方方面面都接入到移动互联网接入到云计算，只要拿个手机到海南来，吃行住娱乐通过手机完全和现实行为联系起来。”他说。
阿里巴巴还将在海南打造阿里文化创意集聚区、中国知名企业家冬季工作室、建设淘宝大学海南分院。据颜乔介绍，合作中的几个项目会同时推进，目前还没有具体时间表，至于合作双方在50亿元投资中的出资比例则无法透露。
阿里巴巴集团近年来积极推进O2O（线上至线下）战略，将互联网与实体经济更紧密的连接起来。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
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