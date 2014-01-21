阿里巴巴去年各项指标创史上最佳

路透上海1月21日 -正在酝酿海外上市的中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2013年集团各项指标是历史上最好一年，全年集团的日均纳税超过2,000万元人民币。

刊登在阿里巴巴微博的马云致员工信中称，“从结果上看，2013年阿里各项指标是历史最好的一年，我们的既有业务达到了历史的辉煌期，我们无线各条业务线也在不断突破，我们产生了很多的亮点和勤奋优秀创新的团队。”

阿里巴巴作为非公众公司，从不主动对外公布其营收和利润等具体财务细节。不过据其大股东雅虎(YHOO.O)三季报披露数据，2013年6月30截止的前九个月内，阿里巴巴集团实现营收和净利分别为49.6亿美元和20.18亿美元。

马云提到去年值得他骄傲三件事是：以余额宝为代表的阿里小微金服，形成了互联网金融的新型服务和产品；为了改变和防止微信应用而形成未来移动互联网的垄断格局，全员推广“来往”产品；2013年集团日均纳税超过2,000万元。

这意味着阿里巴巴集团去年纳税额超过70亿元。据国内媒体周二报导，另两家互联网巨头--腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)去年纳税额约在70亿元和42亿元，阿里巴巴将成为互联网产业纳税最多的企业。

马云还宣布，集团的每位同事1月底将会收到两个月薪水（13薪），至于年终奖部分将于4月1日才会决定。

在信中，马云透露出其在互联网新形势下的危机感：“以前，我们对别人、别的行业呼吁，天变了。今天我们发现自己头顶上的天也变了，我们脚下的稳健土地也在变化。这不是因为对手，而是因为我们的客户和市场，因为新技术的革命在变。”（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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