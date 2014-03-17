《热点透视》阿里巴巴上市波折背后的香港新股之殇

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani；编译 朱晓军

路透香港3月17日 -中国电子商务巨头--阿里巴巴上市地的选择可谓一波三折，而这有可能盖过香港股市的另一个问题：新股表现低迷。在公司治理结构遭到香港监管者拒绝后，阿里巴巴将首次公开发行(IPO)地点选在了美国。不过，放弃香港的另一层同样重要的原因或许在于，港股的表现糟糕。自去年初起在香港上市的大型公司中，有七成股价在二级市场下跌，而美国股市只有两成。尽管在IPO吸引力方面，香港仍位居全球第二，但投资者在这里却只收获了亏损。

中国光大银行(6818.HK)表现最差。该银行股价较12月时的发行价下挫29%，落后于恒生指数。其他跑输大盘的股票还包括李嘉诚旗下的港灯电力(2638.HK)、银河证券(6881.HK)、秦皇岛港股份(3369.HK)和朗廷酒店(1270.HK)。只有中国信达资产管理(0111.HK)和徽商银行(3698.HK)两只大型个股跑赢大盘。

这可能部分要怪罪平庸的“基石投资者”。在过去，承销商在向公众开放IPO之前，会与多家比较可靠的机构签约，确保为新股订立可信的估值。但是近年来，公司开始使用“亲友团”投资者来支撑被人为推高的估值倍数。对于禁止以低于账面价值募资的中资银行而言，尤其如此。光大银行IPO中逾三分之二股票分配给了基石投资者。

同时，新上市公司保护股东利益的积极性也不足。在美国，IPO通常被视为多次募资中的首轮。而香港上市公司不太可能会再次入市募资。特别是中国国有企业经常希望价值最大化。据两位银行业人士表示，信达资产自12月以来股价上涨9%后，甚至因定价过低而受到来自中国财政部的压力。

糟糕的咨询机构也是一个因素。公司现在通常会为IPO指定十余个或更多账簿管理人。那些公然反对过高估值的银行面临着被踢出银团的风险。

即使没有阿里巴巴，排队等候在港上市的公司仍然络绎不绝。不过遭遇亏损的投资者最终总会有受够了的那天。等到那时，香港就又该担心其作为IPO地点的吸引力了。(完)

(译文审校 郑茵)

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