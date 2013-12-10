阿里巴巴拟与凯基证券成立合资券商

中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透台北12月10日 -台湾经济日报周二报导，大陆电子商务龙头阿里巴巴集团，跨足金融领域触角持续扩大。据消息透露，阿里巴巴集团与台湾开发金控(2883.TW)旗下凯基证券，双方透过管道针对登陆合资券商展开接洽。
报导指出，由于大陆证券市场网路下单占九成，若凯基证可与电商巨人阿里巴巴合资券商，对凯基证乃至母公司开发金控登陆发展，将如虎添翼。
经济日报引述凯基证券发言人、副总经理盛嘉珍表示，过去开发工银曾参与阿里巴巴集团的筹资活动，因而有互动，阿里巴巴是电子商务霸主，对于跨足证券领域的需求，与凯基证登陆合资券商的经营方向，可能不尽相同，凯基证会根据政策对合资券商的期望，规划适合的策略与缔结合资伙伴。
报导指出，大陆幅员辽阔，证券市场原本就是网路下单、电子交易天下，大陆券商也没有台湾所谓的〞营业员〞，证券商经纪业务做大，关键不在实体通路，而在网路，与已有广大客群基础的电商业者强强联手，有助登陆合资券商提早获利。
台湾与大陆签署的两岸服务贸易协议中，允许台湾证券业者与大陆业者在中国成立合资证券公司，并允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。目前服务贸易协议仍在台湾立法院审理中。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。