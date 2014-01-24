阿里巴巴联手云锋基金投资中信21世纪药品信息平台

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京1月23日 -中国电子商务公司--阿里巴巴集团周四宣布，将对中信集团旗下中信21世纪有限公司(0241.HK)进行战略投资。中信21世纪开发有一个药品信息平台。
阿里巴巴联手云锋基金对中信21世纪进行总额约为1.7亿美元的战略投资，从而持有后者54.3%的股权。云锋基金是由阿里巴巴创始人马云所创立。
此举目标是基于中信21世纪在医药产品数据方面的积累，结合阿里巴巴在电商平台、云计算及大数据系统方面的优势，联手开拓新业务。
阿里巴巴的B2C平台--天猫商城已进驻逾80家药品连锁企业。
中国社科院估计，2013年国内药品市场总规模可能突破1万亿元人民币，到2020年料将超过2.3万亿元人民币。(完)
(编译 侯向明；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。