阿里巴巴收购UCWeb剩余股份 将与后者组建移动事业群

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京6月11日 - 中国手机浏览器公司UCWeb的发言人周三表示，阿里巴巴将买下尚未持有的该公司剩余股份。
阿里巴巴在其微博上表示，将和UCWeb组建UCWeb移动事业群。
阿里巴巴称，UCWeb首席执行官俞永福将担任该事业群总裁，并加入阿里巴巴“战略决策委员会”。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。