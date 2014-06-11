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中国财经 | 2014年 6月 11日 星期三 11:20 BJT

阿里巴巴收购UCWeb剩余股份 将与后者组建移动事业群

路透北京6月11日 - 中国手机浏览器公司UCWeb的发言人周三表示，阿里巴巴将买下尚未持有的该公司剩余股份。

阿里巴巴在其微博上表示，将和UCWeb组建UCWeb移动事业群。

阿里巴巴称，UCWeb首席执行官俞永福将担任该事业群总裁，并加入阿里巴巴“战略决策委员会”。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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