阿里巴巴“光棍节”当日交易额超350亿 (更新版)

(新增银泰天猫店销售)

路透上海11月12日 -据中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团ALIAB.UL数据，截至周一24：00时，支付宝交易额突破350.2亿元人民币，创造新交易记录，较去年“光棍节”（11月11日）全日的191亿元水平增长83%。

阿里巴巴旗下支付宝和天猫的新浪微博信息并显示，昨日全天，支付宝实现成功支付1.88亿笔，刷新了去年同期1亿零580万笔的全球记录，最高每分钟支付79万笔；支付宝实现手机支付笔数4518万笔，占支付宝整体交易笔数的24.03%，支付宝手机支付额突破113亿，亦是全球移动支付的最高纪录。

以百货零售、购物中心、电子商务为主营业务的银泰商业(1833.HK)发布新闻稿指出，该公司于天猫上的百货商店在“双11”总销售为3,704万元人币，是去年同期的6倍。

从2009年开始，阿里巴巴集团都会在光棍节当天举行消费者回馈活动，这一日逐渐成为国内电商盛宴，各大电子商务网站都在当天打折促销以扩大销售额。今年双11光棍购物节，天猫参与商家规模增至2万家，是去年的两倍。(完)

(发稿 徐永/李珊珊; 审校 黄凯)

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