阿里巴巴迎来上市后首个“双11” 销售额约93亿美元创纪录（更新版）

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
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路透杭州/上海11月12日 - 中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。
阿里巴巴公布的数据显示，今年天猫“双11”在移动端交易额达243亿元，物流订单则达到2.785亿。
而在支付最高峰时，支付宝每分钟交易达285万笔，这已是去年高峰期每分钟79万笔的逾三倍。
此外今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球，阿里巴巴的跨境购物平台首次参与双11购物节，有200多家国际商家透过天猫国际参与双11活动，另有来自217个国家和地区的买家也参与进来。
阿里巴巴在去年的“双11”销售额为350亿元人民币。
公司创始人及董事会执行主席马云周二稍早称，阿里巴巴的金融服务分支支付宝也“一定会上市”，上市地点很可能在中国。
马云随后对记者发表了简短讲话，称阿里巴巴上市后面对的压力更大、外界期望也更高，这让他有点“紧张”。
阿里巴巴在2009年把中国的“光棍节”，即11月11日变为网上购物节。
该公司后来在发掘出“双11”的商业潜力后，为这一用语申请了版权保护。
“你可以看到，中国消费者的购买力被释放出来，”阿里巴巴董事会执行副主席蔡崇信对记者表示。
今年的销售数字受到“预售活动”的提振，商家早在10月15日就开始广告，接受货品订金，但直到“光棍节”当天才收取全额货款并发货。
尽管2.7万个商家透过参与阿里巴巴旗下购物网站的“光棍节”活动，增加了客户并提高了销售额，但部分商家抱怨折扣活动与业者之间惨烈的竞争压低了获利。
包括京东(JD.O)、苏宁(002024.SZ)以及沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)旗下的1号店都投入“光棍节”促销活动，但蔡崇信看好阿里巴巴在业界一枝独秀的地位。
“我认为中国没有任何其他的公司能创造出这样的节日，”他表示。
阿里巴巴今年9月实现美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更是加速了其业务全球化的进程，今年双11正是其全球化战略一个很好的载体。(完)
(发稿 边竞/王丽鑫/徐文焰/陈宗琦; 审校 林高丽)
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