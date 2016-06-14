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中国财经 | 2016年 6月 14日 星期二 11:41 BJT

阿里巴巴预计2020财年商品交易总额约翻番至9120亿美元

路透6月14日 - 中国电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)周二称，预计2020财年商品交易总额(GMV)将达到6万亿元人民币(9,120亿美元)，几乎是本财年预期值3.09万亿元的两倍。

阿里巴巴在杭州总部的投资者会议上发布了2020年财测。

阿里巴巴董事局主席马云称，该公司还预计到2036年将拥有20亿名消费者，多于2016年的4.23亿名活跃买家。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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