独家：阿里巴巴决定放弃在港交所上市--CEO（更新版）

(新增细节和背景)

* 已经决定不在香港证交所上市--CEO陆兆禧

* 尚未承诺在任何其他交易所上市

* 目标是三年内超过沃尔玛成为全球最大零售商

路透杭州10月10日 - 阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧周四接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市，但尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。

阿里巴巴是马云于1999年成立的，此前计划以合伙人治理架构在香港上市。分析师和银行家预计阿里巴巴首次公开发行(IPO)融资规模可达150亿美元。

阿里巴巴未能说服香港当局接受其合伙人治理架构。

陆兆禧在阿里巴巴位于杭州的总部接受采访时表示，公司已经决定不在香港证交所上市，称香港当局需要时间来研究这种公司治理架构。

他补充说该公司尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。这是阿里巴巴决定不在香港上市后，陆兆禧首次发表公开言论。

阿里巴巴预计从2012年起的三到四年内，其交易平台的成交额将增加近两倍，至约3万亿(兆)元人民币(约合4,900亿美元)，最终超过沃尔玛(WMT.N)。

陆兆禧称，希望在三年内超过沃尔玛，成为全球第一大零售销售网络。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。