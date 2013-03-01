阿里巴巴将向其支付宝用户提供信用支付产品－报道

路透上海3月1日 - 据门户网站新浪网周五刊登报导，中国最大电子商务企业阿里巴巴集团ALIAB.UL近期将面向旗下支付宝的用户，提供首个消费金融产品“信用支付”。支付宝用户(包括商家和消费者)将根据不同评级，获得相应授信支付的功能。

该报导称，按计划，这一产品将首先在试点区域的无线端投入使用，并且将首先选择一些区域试点，然后再视具体情况向更大的范围推动。不过阿里金融并未披露上线时间表。

报导称，该信用支付产品目前正在进行上线测试前最后的对接和筹备工作。借助信用支付这一产品，支付宝用户在淘宝等平台进行购物时，可以使用阿里金融提供的信用支付额度，功能与普通信用卡基本一致。最近一段时间，阿里金融正在将信用支付功能接入淘宝和天猫等平台的商家体系，每个签约商家将为此支付1%的服务费(目前享受八折优惠)。

此前，阿里巴巴在去年底曾向海外用户提供“B2B信用卡”融资服务。这种产品可以向用户提供最高200万美元的信用额度，用以在阿里巴巴平台的商品采购。而在支付宝业务方面，阿里巴巴集团已与国内基本所有银行合作资金划付，但仅停留在实收实付阶段。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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