阿里巴巴洽谈回购支付宝部分股权--WSJ

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透4月30日 -华尔街日报(WSJ)周三引述消息人士报导称，阿里巴巴IPO-ALIB.N正在与主要股东进行洽谈，欲收回旗下在线支付附属企业支付宝(Alipay)的部分股权。
根据报导援引的消息人士，若能达成协议，预计也不会在阿里巴巴于美国进行首次公开发行(IPO)前生效，而且还将面临中国监管当局审查。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。