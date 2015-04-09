阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行 电商大数据指数今出炉

路透北京4月9日 - 阿里巴巴(BABA.N)一名集团高管周四表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。目前中国互联网公司正越来越多地侵占传统银行的地盘。

蚂蚁金服理财事业部总经理袁雷鸣在接受路透专访时透露上述讯息。在这之前，阿里巴巴竞争对手腾讯(0700.HK)的网上银行--微众银行(WeBank)在今年1月开始试营运。

蚂蚁金服将持有MYbank的30%股权，而复星国际(0656.HK)旗下关联企业以及万向集团将分别持有25%及18%股权。宁波金润资产管理将持有16%，剩余股权由其他股东持有。MYbank是在去年获得监管机构批准设立。

此外，蚂蚁金服周四宣布，正式推出中国首个电商大数据指数--“中证淘金大数据100指数”，它是基于海量的电商交易数据，经过大数据与金融的碰撞后，产生的电商大数据指数产品。

声明指出，该指数包含100档个股，包括服装纺织、医疗保健、饮料等行业。而基于淘金100指数开发的相应的公募基金产品随后也将在市场推出。

淘金100指数根据供需、价格和成长活力等行业指标，最终综合成为行业景气指数。该指数“依赖及时量化的在线支付和交易数据，而非季报，为投资者提供准确实时的信息，”声明指出。

“我们希望我们的指数能超过A股市场，”袁雷鸣在接受路透专访时表示。自1月18日开始试运行以来，该指数已上涨65%左右，大体追随了A股市场的涨幅。

他还指出，博时基金管理公司将推出一只与该指数相关的基金和债券。但鉴于人们仍需要见证电商数据的价值，而且淘金100指数还需获得认同，蚂蚁金服对该基金的受欢迎程度持保守态度。博时基金是蚂蚁金服在该指数发布方面的合作伙伴之一。

分析师认为，这是蚂蚁金服和阿里巴巴金融抱负中顺理成章的下一步举措。

“在阿里巴巴看来，这是非常明智的，因为他们最早进军货币市场基金，并取得了巨大的成功，”Z-Ben Advisors的主管张浩川在该指数发布前表示。“下一步是指数基金”，他说。(完)

(编译 张明钧/汪红英；审校 屈桂娟)

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