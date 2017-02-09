阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
该网站周四援引知情人士的话称，蚂蚁金服正在与银行人士就筹资进行初步商谈，筹资形式可能是发债或银行贷款。蚂蚁金服是中国电子商务巨头阿里巴巴集团(BABA.N)的金融子公司。
“像蚂蚁金服这样的国际化公司筹集美元资金是市场常见做法，”蚂蚁金服的一位代表在回复置评请求时告诉路透。但未给出更多细节。
蚂蚁金服在去年4月的一轮融资结束后估值达到约600亿美元，蚂蚁金服准备进行首次公开上市(IPO)，不过尚未明确上市时间表或上市地点。
蚂蚁金服旗下支付宝的用户数达4.5亿，该公司正雄心勃勃地在全球扩张。
蚂蚁金服上月表示，将斥资约8.8亿美元，收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)。蚂蚁金服还投资印度移动电商Paytm和泰国金融科技公司Ascend Money。
蚂蚁金服由阿里巴巴创始人马云掌控。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。