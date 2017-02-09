阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导

路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。

该网站周四援引知情人士的话称，蚂蚁金服正在与银行人士就筹资进行初步商谈，筹资形式可能是发债或银行贷款。蚂蚁金服是中国电子商务巨头阿里巴巴集团(BABA.N)的金融子公司。

“像蚂蚁金服这样的国际化公司筹集美元资金是市场常见做法，”蚂蚁金服的一位代表在回复置评请求时告诉路透。但未给出更多细节。

蚂蚁金服在去年4月的一轮融资结束后估值达到约600亿美元，蚂蚁金服准备进行首次公开上市(IPO)，不过尚未明确上市时间表或上市地点。

蚂蚁金服旗下支付宝的用户数达4.5亿，该公司正雄心勃勃地在全球扩张。

蚂蚁金服上月表示，将斥资约8.8亿美元，收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)。蚂蚁金服还投资印度移动电商Paytm和泰国金融科技公司Ascend Money。

蚂蚁金服由阿里巴巴创始人马云掌控。(完)