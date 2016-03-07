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中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 07:32 BJT

阿里巴巴旗下蚂蚁金服估值可能近600亿美元--消息

路透3月7日 - 一位知情人士称，中国电子商务巨擘--阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金融服务集团正寻求在当前的一轮融资中获得近600亿美元的估值。

该消息人士周一表示，蚂蚁金服目前正与原有投资者及新投资者洽谈融资事宜，其中可能包括建银国际。蚂蚁金服是在线支付平台“支付宝”的运营者。

华尔街日报周一稍早报导，蚂蚁金服计划筹集至多200亿元人民币(30.7亿美元)，估值近500亿美元。

蚂蚁金服拒绝就华尔街日报的报导置评。

目前无法在非工作时间内联系到蚂蚁金服就600亿美元估值的问题置评。

据华尔街日报报导，最新的这轮融资预计将在4月中旬完成。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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