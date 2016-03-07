阿里巴巴旗下蚂蚁金服估值可能近600亿美元--消息

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透3月7日 - 一位知情人士称，中国电子商务巨擘--阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金融服务集团正寻求在当前的一轮融资中获得近600亿美元的估值。
该消息人士周一表示，蚂蚁金服目前正与原有投资者及新投资者洽谈融资事宜，其中可能包括建银国际。蚂蚁金服是在线支付平台“支付宝”的运营者。
华尔街日报周一稍早报导，蚂蚁金服计划筹集至多200亿元人民币(30.7亿美元)，估值近500亿美元。
蚂蚁金服拒绝就华尔街日报的报导置评。
目前无法在非工作时间内联系到蚂蚁金服就600亿美元估值的问题置评。
据华尔街日报报导，最新的这轮融资预计将在4月中旬完成。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。