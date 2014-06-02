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中国财经 | 2014年 6月 2日 星期一 11:35 BJT

阿里巴巴有意投资美国广告技术公司AppNexus--报导

路透5月30日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，在洽商投资入股美国广告技术企业AppNexus的数家企业中，有中国电商巨擘阿里巴巴集团。

该报援引消息人士称，相关谈判正处于高级阶段，但无法证实他们最后是否会落实投资。

上周，科技期刊The Information援引一位知悉阿里巴巴近期美国计划的高管称，阿里巴巴有意入股多家非中国网络企业。

WSJ报导，AppNexus预计将筹集约1亿美元，且考虑将公司估值定在逾10亿美元。

WSJ称消息人士指出，阿里巴巴计划通过投资AppNexus提升广告业务的竞争力，而AppNexus则想扩大美国以外的业务范围。

AppNexus发言人拒绝对此置评。由于截稿为止为非工作时间，暂无法联系上阿里巴巴公司方人士对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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