中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
阿里巴巴集团创始人马云称，他希望该公司将帮助澳洲和新西兰企业“与全球客户共享知名的澳新产品”。
该公司在声明中称，目前澳洲和新西兰分别有超过1,300个和400个品牌在天猫与天猫国际销售。
“阿里巴巴集团在澳新地区的愿景就是建立一个完整的运营架构，帮助当地企业在全球扩展业务，”阿里巴巴集团的澳新事业部董事总经理周岚表示。
她指出，公司计划在云计算、支付、数字娱乐和物流方面实现进一步成长。
阿里巴巴还与澳洲邮政签署了谅解备忘录，旨在简化澳洲与中国之间的物流，并在阿里巴巴旗下的东南亚电商平台Lazada上设立首个澳洲商品市场。
马云周五与澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)会面，两人讨论了贸易和中小企业等问题。(完)
(编译 徐文焰；审校 王颖)
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