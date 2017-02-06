中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益

路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。

阿里巴巴集团创始人马云称，他希望该公司将帮助澳洲和新西兰企业“与全球客户共享知名的澳新产品”。

该公司在声明中称，目前澳洲和新西兰分别有超过1,300个和400个品牌在天猫与天猫国际销售。

“阿里巴巴集团在澳新地区的愿景就是建立一个完整的运营架构，帮助当地企业在全球扩展业务，”阿里巴巴集团的澳新事业部董事总经理周岚表示。

她指出，公司计划在云计算、支付、数字娱乐和物流方面实现进一步成长。

阿里巴巴还与澳洲邮政签署了谅解备忘录，旨在简化澳洲与中国之间的物流，并在阿里巴巴旗下的东南亚电商平台Lazada上设立首个澳洲商品市场。

马云周五与澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)会面，两人讨论了贸易和中小企业等问题。(完)