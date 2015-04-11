阿里巴巴设立汽车及智能生活事业部

路透上海/北京4月10日 - 全球最大电子商务公司阿里巴巴(BABA.N)周五表示，过去一周已经设立一个汽车部门及一个智能生活事业部门，加强云计算、硬件及大数据业务。

和许多中国竞争对手一样，阿里巴巴也亟欲将网络及相关运算能力引进各种不同的日常用品，从电视机、家电到汽车等等。

这让市值2,140亿美元的阿里巴巴正面迎战对手，如社群网络及在线娱乐巨擘腾讯(0700.HK)、网路搜寻龙头百度(BIDU.O)、电商对手京东(JD.O)以及热门智能手机制造商小米等。

在这个竞争激烈的市场，中国电子商务巨头阿里巴巴正借助其大数据分析和云计算能力提供竞争优势，希望通过更多特定部门复制先前在整个电子商务领域的成功。

阿里巴巴发言人周五在回覆路透的邮件中表示，汽车业务部门包括围绕大数据分析建立的汽车市场服务、天猫汽车销售在线店铺以及提供人们买车所需要的贷款。

公司称，中国约有50个汽车品牌及一万家经销商和阿里巴巴进行合作。上月，中国汽车生产企业上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)宣布旗下上海汽车集团投资管理公司与阿里巴巴旗下阿里巴巴（中国）网络技术公司合资成立一个总额约10亿元人民币(1.6108亿美元)的互联网汽车基金。

公司同时表示，阿里巴巴新的“智能生活”部门包括天猫家电在线销售部门、一些云计算业务以及在线C2C淘宝众筹平台。

该平台使小企业能够从一大群投资者那里融资，并推销和销售其产品。(完)

(编译 张明钧/秦德兴; 审校 李婷仪)

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