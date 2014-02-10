阿里巴巴提议收购高德软件 对后者估值为15.8亿美元

2010年3月16日在杭州阿里巴巴公司总部拍到的图片。 REUTERS/Lang Lang

路透2月10日 -中国最大的电商公司--阿里巴巴集团提出收购电子地图与导航企业高德软件AMAP.O的建议，其出价对高德的估值为15.8亿美元。

阿里巴巴已持有高德28%的股份，前者一直在尝试扩充产品线，以便更好地与国内竞争对手腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)展开竞争。

百度于去年8月开始提供免费的地图软件，对高德在中国导航市场的主导地位发起挑战。

高德随后也宣布导航软件免费。

“导航和地图应用与服务市场的挑战性越来越强...”阿里巴巴在致高德的信函中写道，并称其收购建议提供了高德单凭自身力量难以实现的价值。

高德在2013年前三个季度的营收均较上年同期下滑，三个季度营收总计约1.1亿美元。该公司尚未公布第四季财报。

高德的营收中超过一半来自用于汽车仪表板导航系统的地图数据授权，其客户包括奥迪(NSUG.DE)、宝马汽车(BMWG.DE)和通用汽车(GM.N)。

高德于2010年上市，其还为三星电子(005930.KS)智能手机提供图表软件，并向中国移动(0941.HK)与谷歌(GOOG.O)提供地图服务。

高德周一表示，阿里巴巴提议以每单位美国存托股份(ADS)21美元、或每普通股5.25美元现金的价格，买下其尚未拥有的72%高德股份。

该出价较高德美国存托凭证(ADR)上周五在Nasdaq市场的收盘价16.54美元有27%的溢价。高德周一大涨24%，收报20.57美元。高德股价在截至周五的一年中上涨约47%。

阿里巴巴在去年5月宣布收购高德28%股份。雅虎(YHOO.O)持有阿里巴巴24%的股权。

高德表示，将成立一个由金融与法律顾问组成的委员会来评估阿里巴巴的出价。阿里巴巴计划以自有现金完成收购。

阿里巴巴经营着中国最大的消费类电子商务网站淘宝网、B2B商务网站Alibaba.com、以及线上支付平台支付宝。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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