阿里巴巴携手百联发力进军实体零售业 新零售战略渐清晰（更新版）

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路透上海2月20日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)与零售巨头百联集团(600827.SS)结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。

因上述消息，百联集团A股和B股(900923.SS)周一早盘中段起封住涨停直至收市，但阿里巴巴在新闻稿中表示，此次合作暂不涉及资本层面，双方将会以成立联合工作小组、定期高管交流等方式全面展开合作。

阿里巴巴集团董事局主席马云说，“2017年是阿里巴巴新零售元年，新零售的第一站我们选择在上海，新零售的第一个战略合作伙伴我们选择上海百联集团。”

去年10月，马云在一封致股东的公开信中首次提出，“电子商务本身也正在迅速成为一个旧的概念。未来30年，我们将会面临线上、线下、物流数据供应链相结合的新零售行业。”

近期，阿里巴巴收购苏宁云商(002024.SZ)股份，还计划将控股的银泰商业1833.HK进行私有化。而阿里巴巴集团与百联集团的战略合作表明，以线上线下打通为基础、以重构传统商业要素为核心、以全业态融合为标志，马云预言的新零售时代已经到来。

阿里巴巴集团CEO张勇今表示，新零售是利用互联网和大数据，将“人、货、场”等传统商业要素进行重构的过程，包括重构生产流程、重构商家与消费者的关系、重构消费体验等。每个企业都将走向数据公司，完成消费者的可识别、可触达、可洞察、可服务。阿里巴巴的整个生态体系将通过大数据、新技术帮助商家完成重构。

此次双方合作范围包括：共同设计建设具备高效实体业态运营效率、全渠道订单处理能力，能实时感知并满足消费者需求的新型零售门店，拓展智能化、网络化的全渠道布局；百联线下门店支持支付宝，百联旗下安付宝/联华OK卡接入支付宝，成为消费者优选的第三方支付渠道；联物流作为菜鸟网络的物流服务商与阿里巴巴集团开展业务合作等。

百联集团总部位于上海，以销售额计是中国最大零售商之一，有包括超市、便利店和药店在内的4,700家店铺，遍布200个城市。阿里巴巴拥有约5亿活跃用户。

百联集团旗下公司股价周一纷纷上涨，联华超市(0980.HK)涨幅最高逾10%，上海物资贸易股份有限公司(600822.SS)收升4.53%。(完)