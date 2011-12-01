黑石/贝恩拟每股逾20美元收购雅虎全部股权--消息(更新版)

4月18日在加州圣莫尼卡拍到的雅虎公司标志。 REUTERS/Mario Anzuoni

(新增细节)

* 黑石集团和贝恩资本准备竞购雅虎全部股权--消息

* 阿里巴巴和软银将参与此次收购--消息

* 对雅虎的估值可能会超过每股20美元--消息

* 财团构成尚未敲定,阿里巴巴还未决定

路透纽约11月30日电---一位知情人士周三表示,由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正准备出价收购美国网络公司雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)的全部股权,对雅虎的估值可能会超过每股20美元.

中国的阿里巴巴集团和日本的软银(9984.T)亦参与财团.该知情人士以及其他两名熟悉情况的消息人士称,财团的构成尚未敲定.

阿里巴巴尚未做出决定,称还未决定是否参与收购雅虎的全部股权.阿里巴巴主要意在购回雅虎所持的该公司40%股权.

阿里巴巴集团发言人John Spelich周三通过电子邮件声明表示:"阿里巴巴集团尚未决定是否参与对雅虎的全部股权收购."

雅虎股价周三在纽约证交所收於15.71美元,盘後交易大涨6.4%至16.72美元,以此计算,雅虎的估值超过200亿美元.

对雅虎的收购出价超过每股20美元,将意味着以雅虎12.4亿股已发行股份计算,该项交易价值约为250亿美元,可能是近年来最大的一起杠杆收购.

黑石和贝恩拒绝发表评论.尚未联系到雅虎和软银对此置评.

尽管该项对雅虎全部股权的收购尚未正式提出,但这一最新进展可能激起雅虎董事会的热情.据知情人士称,雅虎至少已经收到两份对其少数股权的收购要约--其中一份来自Silver Lake和微软(MSFT.O)组成的财团,令一份来自TPG Capital.Silver Lake、微软和TPG Capital均拒绝置评.

同时,知情人士之前曾对路透表示,私募股权公司Thomas H. Lee Partners有意收购雅虎的美国业务.[ID:nCN1248694]Providence Equity Partners和Hellman & Friedman亦有意与雅虎进行交易.这三家公司均拒绝对此置评.

贝恩和黑石过去就曾联手进行投资.2008年,这两家公司同NBC Universal合作收购了Weather Channel.

2006年,它们联手以60亿美元收购美国最大的工艺品零售商Michaels Stores.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌/丁琦

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