阿里巴巴80亿美元债市首秀 定价比肩全球知名企业

路透旗下IFR报导称，中国电商巨头阿里巴巴周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。阿里巴巴此次分为六部分发行的债券受到市场高度关注，共获得550亿美元的订单，跻身今年规模最大的投资级债券发行之列。该公司的债券发行是中国企业的一个里程碑，因为在此之前的会计丑闻令中国企业在市场中的名声不佳。路透