焦点：阿里巴巴员工奖励计划将强化马云控制权

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matthew Miller

路透北京8月13日 - 阿里巴巴创始人兼执行董事长马云对阿里巴巴的高管和董事会任命拥有很大影响力，且这种影响力预计将进一步强化。

阿里巴巴将于今年晚些时候在纽约上市，预计将通过IPO筹资超过150亿美元。

阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)呈交的招股书更新文件中称，马云今年发起了一项奖励计划，基于该计划阿里巴巴高管和员工可获得马云控制的一家关联企业的股票权益。

阿里巴巴周二强调马云作为阿里巴巴执行董事长与小微金融服务集团（简称“小微金服”）控股股东可能产生的利益冲突，不过阿里巴巴称阿里巴巴与小微金服正打造更紧密的关系。

企业IPO前常常会修订招股文件。阿里巴巴周二提交的文件中，扩充了关于“风险因素”的内容，但还不清楚这是否由于SEC或潜在投资者的担忧所致。

公司文件显示，阿里巴巴首席执行官陆兆禧、首席人才官彭蕾以及首席风险官邵晓锋等20名高管，已从此项奖励计划中受益。

这20名高管以及马云，都是“阿里巴巴合伙人”(Alibaba Partnership)成员。由27名成员组成的“阿里巴巴合伙人”拥有提名阿里巴巴简单多数董事席位的权力。

企业治理专家称，通过激励制度将非上市关联企业的股权授予上市公司员工，并无法律上的风险，但企业由一名高管独立决定奖励的做法不同寻常。

美国特拉华大学公司治理研究中心负责人埃尔森（Charles Elson）认为，此项激励计划可能让阿里巴巴投资者离该公司的投票控制权越来越远。

“对投资者来说，这是个很麻烦的结构。公众股东要投入大量资金，而在控制权方面得到的非常少。”

该计划还可能强化马云对阿里巴巴管理层的控制，进一步提升他对董事会组成的影响力。

北京大学光华管理学院教授Paul Gillis表示：“阿里巴巴的很多做法与企业治理的常规最佳模式背道而驰。这种结构对一个大机构而言可能很危险，因为缺乏透明度，并且可能不符合股东和员工的利益。”

**股权奖励“阳光普照”**

马云今年开始派发小微金服的股票权益，这家公司持有支付宝和其他金融服务牌照。马云四年前将支付宝从阿里巴巴集团剥离，此举颇具争议，还损害了与雅虎为首的大股东之间的关系。

阿里巴巴20名高管通过参与杭州君澳股权投资合伙企业，取得了小微金服约42%股权。君澳由马云通过杭州云铂投资咨询有限公司控制。

阿里巴巴周二称，马云认为，这样的股权激励能让公司员工与小微金服休戚与共。

阿里巴巴公司文件显示，至今年3月，阿里巴巴高管同意为相关股票权益支付9.213亿元人民币。文件显示，小微金服的其他股权近期被转给了杭州君瀚股权投资合伙企业，这是马云控制的另一家公司。

阿里巴巴7月提交SEC的文件中称，今年3月，马云还通过君瀚向阿里巴巴多数员工派发了基于股权的奖励。文件称，马云计划未来不时向阿里巴巴员工派发基于股权的奖励。

阿里巴巴称，通过君瀚派发股权奖励的条件是，员工履行了对阿里巴巴公司的所需服务。

这种奖励类似于股权增值奖励，与小微金服的估值挂钩。若小微金服进行IPO，君瀚有权从持有人手中回购授予的奖励。

阿里巴巴表示，马云在小微金服的持股比例，将逐渐降至不高于其在阿里巴巴集团的持股比例，减持将在未来3-5年完成。马云目前持有阿里巴巴8.9%股权。

阿里巴巴不必为前述股权奖励承担支出，马云也承诺不会因减持小微金服股权而得到任何经济利益，但阿里巴巴称将记录未来相关支出。

阿里巴巴在周二文件中称：“马云通过他在我们公司的角色以及他对君瀚的控制，可以提议并推动进一步发放股权奖励，这可能会给我们公司带来额外的、也许是大额的支出。”（完）