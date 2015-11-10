起诉阿里巴巴的奢侈品牌称调解看似是徒劳的

路透上海/纽约11月10日 - 起诉阿里巴巴(BABA.N)的奢侈品牌要求美国法官无需履行调解责任，他们称调解看起来是徒劳的；此前阿里巴巴创始人马云对福布斯称，宁可输掉官司也不和解。

法国开云集团(PRTP.PA)旗下的古驰、圣罗兰等品牌5月在纽约起诉阿里巴巴旗下平台上有假货销售，称阿里巴巴对此知情并予以协助。

福布斯上周晚些时候发表的文章援引马云的话称，绝不可能与对方达成和解。“我宁可输掉这场官司，宁可赔钱……但我们会赢得尊严和尊重，”马云说道。

首席律师在11月6日给纽约南区地方法院法官的信中称，原告对马云的评论感到“非常困扰”，特别是阿里巴巴最初要求调解。

“这让人感觉……阿里巴巴要求调解并非真心，而是拖延官司的战术，迫使原告在昂贵和耗时的调解中增加投入，”路透看到的信件称。

信件称，“原告并不想排除未来和解的可能性，但目前调解看起来似乎是徒劳的。”

阿里巴巴发言人Bob Christie表示，马云在开云同意阿里巴巴提出的调解建议前就作出了上述评论。

“如果他们想回到诉讼的道路上而不是调解，我们将积极扞卫我们的法律权利和名誉，”他在给路透的电邮中指出。（完）