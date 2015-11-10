起诉阿里巴巴的奢侈品牌称调解看似是徒劳的

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/纽约11月10日 - 起诉阿里巴巴 的奢侈品牌要求美国法官无需履行调解责任，他们称调解看起来是徒劳的；此前阿里巴巴创始人马云对福布斯称，宁可输掉官司也不和解。
法国开云集团 旗下的古驰、圣罗兰等品牌5月在纽约起诉阿里巴巴旗下平台上有假货销售，称阿里巴巴对此知情并予以协助。
福布斯上周晚些时候发表的文章援引马云的话称，绝不可能与对方达成和解。“我宁可输掉这场官司，宁可赔钱……但我们会赢得尊严和尊重，”马云说道。
首席律师在11月6日给纽约南区地方法院法官的信中称，原告对马云的评论感到“非常困扰”，特别是阿里巴巴最初要求调解。
“这让人感觉……阿里巴巴要求调解并非真心，而是拖延官司的战术，迫使原告在昂贵和耗时的调解中增加投入，”路透看到的信件称。
信件称，“原告并不想排除未来和解的可能性，但目前调解看起来似乎是徒劳的。”
阿里巴巴发言人Bob Christie表示，马云在开云同意阿里巴巴提出的调解建议前就作出了上述评论。
“如果他们想回到诉讼的道路上而不是调解，我们将积极扞卫我们的法律权利和名誉，”他在给路透的电邮中指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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