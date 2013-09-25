阿里巴巴收购酷盘 进军个人无线云存储

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海9月25日 - 中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团周三宣布，收购国内领先的云储存软件酷盘，进军个人无线云存储领域。中国民营投行华兴资本担任此次交易的独家财务顾问。
阿里巴巴集团官方微博表示，酷盘团队将协同阿里集团的用户体系和数据应用场景，共同打造高效、安全的“个人云”服务。未来，酷盘的账户体系也将会与阿里巴巴集团账户体系打通。酷盘CEO、暴风影音前创始人顾志诚及其团队一起加盟阿里巴巴集团。
华兴资本新闻稿称，完成酷盘收购后，阿里巴巴的用户能够更加方便快捷地使用云存储服务。酷盘的照片储存不限量永久免费功能，更将为淘宝卖家提供安全便捷的图片储存空间。
华兴资本董事总经理黄胜利指出，在此前阿里巴巴的投资路径中，新浪微博、高德地图、虾米网等在内的一系列应用，都是阿里围绕用户在无线端的使用习惯所做出的战略布局。对酷盘的收购，将强化阿里在无线端的用户粘性和服务竞争力，并使阿里积淀多年的云计算服务进入个人化和个性化时代。
阿里巴巴和华兴资本均未宣布此次并购的财务细节。而国内云存储市场目前竞争空前激烈，包括百度(BIDU.O)、盛大等巨头都在布局云存储市场，百度云用户数已突破1亿。
近期阿里巴巴集团展开一系列的收购兼并，为其正在推进的海外上市计划锦上添花，包括斥资2.94亿美元认购高德软件AMAP.O增发股份，成为后者第一大股东；以5.86亿美元收购新浪(SINA.O)的新浪微博18%股权。
酷盘作为中国领先的跨平台个人同步云存储服务提供商，2010年上线至今，已拥有1,500万用户，其中超过200万的移动端用户。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。